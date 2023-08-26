Названа причина смерти экс-главы администрации президента РФ Сергея Филатова
Жена экс-главы администрации Ельцина: Филатов умер из-за болезни крови
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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Смерть настигла Сергея Филатова в больнице, куда он попал после ухудшения самочувствия.
Бывший глава администрации президента РФ Сергей Филатов умер в петербуржской больнице. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила жена погибшего.
«В больнице (умер — Прим. ред.), в реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология… Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано», — сказала она в разговоре с журналистами.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего руководителя администрации президента РФ Сергея Филатова. Чиновник в годы правления Бориса Ельцина — с 1993-го по 1996-й — был руководителем администрации президента РФ. Филатов скончался на 88-м году жизни.