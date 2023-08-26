Умер бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Филатов

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Читайте нас в: Дзен Новости

Причина смерти бывшего государственного деятеля не разглашается.

Умер Сергей Александрович Филатов — бывший руководитель администрации президента РФ Бориса Ельцина. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист и писатель Герман Садулаев.

С покойным экс-чиновником Садулаев был знаком по уникальному литературному эксперименту Липки.

«Сергей Александрович был очень добр к нам. Хотя наверное не всегда соглашался с нашей позицией. Он любил нас. Прилепина, Шаргунова, меня», — написал журналист.

Сергей Филатов родился родился 10 июля 1936 года в Москве в семье поэта Александра Филатова. В 1964 году окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик». Являлся кандидатом технических наук.

Политическую карьеру начал после распада СССР. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации. С 1993 по 1996 год был руководителем администрации президента РФ, а также председателем экспертно-аналитического совета при президенте РФ и председателем комиссии при Президенте РФ по государственным премиям в области литературы и искусства.