ВСУ обстреляли поселок Уразово из РСЗО «Град», четыре человека пострадали

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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Удар украинские боевики нанесли по сельскому магазину и жилым домам.

ВСУ обстреляли снарядами РСЗО «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что обстрел проводился с использованием кассетных снарядов.

«Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть четыре пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения», — написал он.

Чиновник отметил, что пострадавшие были доставлены в районную больницу, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Также зафиксированы разрушения жилых домов, на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при обстреле белгородского села Лавы.