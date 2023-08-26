«Пока без открытых топиков»: как Нюша восстанавливает фигуру после родов

Певица Нюша делает уколы, чтобы избавиться от растяжек на животе после родов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда осуществляет целый комплекс процедур, чтобы привести свой организм в порядок.

Знаменитая певица Нюша заявила, что для восстановления тела после родов прибегла к инъекциям препарата, который помогает избавиться от растяжек на животе, восстанавливая слой коллагена в теле.

Об этом стало известно из недавнего интервью певицы на Youtube.

«У меня оставались растяжки на животе. И вот эти синяки на животе от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года как бы взращивает новый слой коллагена в теле», — пояснила Нюша.

Помимо уколов, певица также проходит сеансы специального массажа, который помогает распределить препарат. Таким образом, на животе образуются характерные синяки.

Нюша сожалеет, что пока не может носить любимые ею топики с открытым низом, с помощью которых звезда нередко подчеркивала свою утонченную фигуру. По словам знаменитости, обычно синяки от уколов проходят через неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нюша выложила страшное фото своего живота после родов.