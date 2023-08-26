Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Украинский беспилотник был ликвидирован благодаря слаженным действиям российских военных.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник. Дрон был сбит над территорией Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.