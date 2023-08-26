В США призвали к импичменту Байдена из-за заявления экс-прокурора Украины

Конгрессвумен Грин призвала к импичменту Байдена после заявления о его коррупции

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Cliff Owen

Читайте нас в: Дзен Новости

Дело в том, что недавно президента США обвинили в коррупции. Но почему?

Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что конгрессу необходимо создать расследование по делу об отстранении президента страны Джо Байдена от его должности после слов бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что американский лидер причастен к коррупции. Об этом она написала в социальной сети Х (бывшей Twitter — Прим. ред.).

«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре», — заявила политик, комментируя заявление Шокина.

Бывший представитель украинской власти обвинил президента США в том, что он причастен к коррупции. По словам экс-прокурора, он лишился своей должности из-за давления Вашингтона. Украинский госдеятель заявил, что глава Белого дома отдал один миллиард долларов за его отстранение от службы. Также мужчина заявил, что Байден может быть причастен к его отравлению ртутью.

В 2016 году Шокин стал вести дело в отношении Burisma Holdings. С весны 2014-го по осень 2015 года американская фирма сына Джо Байдена Хантера Rosemont Seneca Partners LLC получала от Burisma Holdings деньги.

По данным американского издания The Hill, прокуроры команды Шокина выяснили, что суммы получали Хантер Байден, деловой партнер Девон Арчер и их фирму Rosemont Seneca в качестве потенциальных получателей денег. Таким способом денежные средства «отмывались».

В тот период генеральный прокурор составил план расследования, который включал допросы и другие процедуры криминального разбирательства в отношении всех членов совета директоров. 29 марта 2016 года его отправили в отставку с поста генпрокурора Украины. К слову, президент США неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к бизнесу сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший генпрокурор Украины Шокин обвинил Байдена в коррупции.