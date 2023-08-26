Работа ВС РФ по наземным и воздушным целям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Нортон; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Донбасс надежно защищен российскими войсками, а авиация громит противника на передовой.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне спецоперации. Российские пилоты уничтожают замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи по отработанной схеме выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

А ЗРК «Тор-М2» Западного военного округа работает по другим целям. Расчеты продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от воздушных объектов противника.

Станция обнаружения сканирует небо на 360 градусов и на расстояние больше 30 километров. Станция наведения и сопровождения автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как аэроразведка помогает в продвижении армии России.