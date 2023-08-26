Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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По словам президента республики, у Цхинвала с Тбилиси сейчас нет никаких отношений.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал Грузию приступить к делимитации границы. По его словам, в Тбилиси обязаны признать агрессию и наличие военных преступлений против Цхинвала в 2008 году. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Также Гаглоев отметил, что Грузия должна подписать ряд документов, к примеру, соглашение о неприменении силы. По его словам, в данный момент у Южной Осетии с Грузией нет никаких отношений, они поддерживают контакт только в рамках Женевских соглашений по безопасности в Закавказье.

8 августа в 2008 году Грузия обстреляла Южную Осетию из «Градов», грузинская армия атаковала столицу Цхинвала и разрушила половину города. Российская Федерация в помощь жителям республики ввела войска и спустя пять дней вытеснила грузинскую армию из региона. 26 августа 2008 года Россия официально признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Южной Осетии вспоминают годовщину войны 2008 года.