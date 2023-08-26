Le Figaro: Россия продолжает доминировать на рынке зерна

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Эксперты предупреждают, что в 2023–2024 годах поставки пшеницы уменьшатся на три миллиона тонн.

Россия продолжит доминировать на рынке зерна, несмотря на проблемы с судоходством в Черном море. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Согласно оценкам, опубликованным Министерством сельского хозяйства США в своем ежемесячном отчете, в 2023–2024 годах поставки пшеницы уменьшатся на три миллиона тонн, что только сыграет на руку РФ. В настоящее время Россия является основным мировым поставщиком пшеницы. Страна обладает экспортным потенциалом в 49 миллионов тонн, что составляет 23% мировой торговли.

«Российское господство сохранится, и оно необходимо в условиях неустойчивого глобального равновесия», — заявил Александр Мари, главный аналитик по сельскохозяйственным рынкам компании Agritel.

Журналисты подчеркнули, что в последние годы Россия зарекомендовала себя на международном рынке, как надежного партнера. Страна продает качественную пшеницу по низким ценам, одновременно налаживая и развивая пути доставки.

Путин заявил о решении вопроса о бесплатных поставках зерна в Африку

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на встрече с Владимиром Путиным врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил восстановить паромную переправу до турецкого Зонгулдака. Новый путь позволит доставлять зерно за 20 часов.