Гитарист оригинального состава группы WHITESNAKE Берни Марсден ушел из жизни

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE

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Известному музыканту было 72 года.

Известный британский гитарист и участник группы оригинального состава WHITESNAKE Берни Марсден ушел из жизни 24 августа в возрасте 72 лет. Об этом сообщает издание Ultimate Classic Rock. Его смерть подтвердили члены семьи и близкие люди.

«От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем о смерти Берни Марсдена. Берни мирно скончался в четверг вечером рядом со своей женой Фрэн и дочерьми Шарлоттой и Оливией. Берни никогда не терял своей страсти к музыке, писал и записывал новые песни до самого конца», — опубликован пост в личном блоге одного из родственников.

Берни Марсден был очень знаменит в Великобритании, он играл во многих профессиональных блюз-группах, а также являлся одним из основателей крупной рок-группы WHITESNAKE. Он также знаменит тем, что собрал одну из самых уникальных частных коллекций гитар во всем мире.

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