Фото: Владимир Жабриков / ТАСС

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Боевикам не способны помочь ни подготовка в лагерях НАТО, ни переданное вооружение.

Украина может потерять Харьков. С таким заявление выступил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью на платформе YouTube.

Эксперт объяснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут держать оборону под натиском российской армии. Он также добавил, что, несмотря на поставки западной техники, поражение Киева неминуемо.

«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — считает Риттер.

В заключение экс-разведчик подчеркнул, что ВСУ не смогли выполнить поставленные перед ними задачи. От гибели боевиков не спасли ни подготовка в лагерях НАТО, ни вооружение, переданное коалицией.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скотт Риттер раскритиковал Владимира Зеленского за нежелание признавать поражения ВСУ. По его словам, это может привести к полному разгрому армии.