Очень рад приехать: американский хоккеист подписал контракт с клубом СКА

Фото: www.globallookpress.com / canadiensmtl

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На родине Алекса Гальченюка обвиняют в нападении на частную собственность и хулиганство.

Американский нападающий Алекс Гальченюк подписал контракт с петербургским хоккейным клубом СКА на два года. Об этом его представители объявили на пресс-конференции после окончания матча турнира Пучкова против «Сибири», передает Sport24.

Американец заявил, что крайне рад подписанию контракта. Он подчеркнул, что надеется принести команде пользу и вместе с ней добиться лучших результатов.

Ранее в течение двух недель спортсмен играл в клубе НХЛ «Аризона Койотс». Его исключили из команды за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина угрожал приехавшим на вызов полицейским. Гальченюк был отправлен в тюрьму, но позднее его освободили под подписку о невыезде.

Отцом форварда является Александр Гальченюк, который в конце прошлого века играл за минское и московское «Динамо». Позднее он переехал в США, где у него родился сын.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил штраф в размере 40 тысяч рублей за стрельбу в непредназначенном для этого месте. Полиция конфисковала у спортсмена оружие.