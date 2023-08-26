🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 26 августа, Растущая Луна в знаке Стрелец: благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

♈ Овны

Перестаньте винить себя по пустякам, все произошло так, как произошло. Простите свое прошлое, вы такой же человек, как и все остальные, Овны, и вы имеете право ошибаться. Сосредоточьтесь на новых целях и событиях. Можете написать на листке бумаги список, чего вы хотите достичь, и думайте только об этом.

Космический совет: простите свое прошлое.

♉ Тельцы

Вы уже поступили так, как поступили. Теперь нет смысла об этом переживать и корить себя за эти действия, Тельцы. Отбросьте самобичевания, лучше займитесь чем-нибудь более полезным, наоборот, побалуйте себя. Сделайте основной целью любовь к себе, принятие самого себя безоговорочно. Ставьте себя на первое место.

Космический совет: уважайте свои желания и потребности.

♊ Близнецы

Мы не можем всегда все делать идеально, с этим надо смириться, Близнецы. Серьезных проблем из-за повышенного чувства контроля вам удалось избежать. Выдохните, все, пыль улеглась. Теперь пора избавиться от старых ран и иррациональных страхов, потому что они держат вас в тупике и не дают вам жить.

Космический совет: пришло время искоренять вредные привычки.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Это не ваша обязанность — делать все так, чтобы всем все было удобно. Это не ваша обязанность — следить за тем, чтобы вы производили для всех приятное впечатление. Ваша обязанность — это быть самими собой, показать этому миру настоящего себя, Раки. Придерживайтесь своих принципов и желаний.

Космический совет: покажите всем себя настоящего.

♌ Львы

Закройте глаза и настройтесь на прилив воспоминаний. Подумайте о том, что было причиной вашей радости в детстве, и почему не получается также искренне жить сейчас? Вы бегаете как белка в колесе, постоянно крутитесь и вертитесь туда-сюда, но пришло время замедлиться и отдохнуть.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♍ Девы

Сейчас идет ваш сезон, поэтому отбросьте всю неуверенность в себе, это ваш месяц. Пришло время быть безумно влюбленными в самих себя, чтобы быть самыми яркими и лучезарными на свете. Ваш успех может раздражать других людей, поэтому не открывайте свое сердце первым встречным.

Космический совет: проявите терпение к козням других людей, тогда вы победите.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Весы, кто сказал, что вы недостойны чего-то, что хотите получить? И кто вам сказал, что не способны осуществить все, что задумали? Пришло время отбросить советы окружающих в сторону и набраться смелости для того, чтобы поверить в свои силы и возможности.

Космический совет: проводите больше времени в социуме.

♏ Скорпионы

Оставаться в одиночестве иногда неудобно, Скорпионы, нужно больше времени уделять другим людям. Из-за отсутствия общения с ними растет ваша мнительность, и вы начинаете себе очень много воображать и придумывать, чего нет на самом деле. Улыбнитесь, позовите друзей погулять, просто пообщайтесь.

Космический совет: чаще общайтесь с окружающими.

♐ Стрельцы

В жизни всегда есть, чем заняться, Стрельцы, необязательно весь день нужно лежать на диване. Может, пришла пора подумать, как улучшить свое материальное состояние? Посчитайте все свои траты, подумайте — так уж ли сильно вам необходимы все эти вещи? Может, стоит начать вести денежные планеры?

Космический совет: контролируйте импульсивные покупки.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Все в жизни меняется и трансформируется со временем, непостоянство — это основа жизни. Но у вас проблемы с принятием перемен, Козероги, и надо от этого избавляться. Подумайте о том, что в жизни стоит обновить — может, купить новую мебель, а может, пришло время сменить работу или сходить на новое свидание?

Космический совет: кардинально пока ничего не меняйте, только задумайтесь о переменах.

♒ Водолеи

Сегодня вы почувствуете себя достаточно резво и появится желание пойти на некоторые риски. Раньше у вас не хватало смелости, но наконец-то она появилась. Но вот, в чем проблема, Водолеи, если у вас появляется желание выйти из зоны комфорта, значит, вас начинает легкомысленно болтать из стороны в сторону. Прислушайтесь к своей интуиции, если она согласится с вашими желаниями, смело идите на риск.

Космический совет: доверьтесь внутреннему чутью.

♊ Рыбы

Если предложение кажется вам заманчивым, значит, так оно и есть. Рыбы, внимательно ознакомьтесь с тем, что сегодня вам предложат, не забудьте, что мы находимся в моменте ретроградного сезона. Подумайте, что вам могут дать последствия этого выбора? Внимательно изучите все «за» и «против».

Космический совет: принимайте все решения хладнокровно.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.