Число отравившихся шаурмой в Москве возросло до 35 человек

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Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.

Число пострадавших в результате отравления шаурмой и курицей-гриль в московском кафе «Бистро-24» выросло до 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

У 16 пострадавших врачи диагностировали «сальмонеллез бактериологически подтвержденный». В настоящее время сотрудники ведомства взяли пробы продовольственного сырья, пищевой продукции и смывов. Также забраковано более 180 килограммов пищевой продукции и продовольственного сырья.

«По состоянию на 25 августа зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализированы в инфекционные стационары 28 человек», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства также направили запрос в следственное управление СК РФ о возбуждении уголовного дела по статье «Производство, хранение или транспортировка, сбыт товаров, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, будут составлены иски с целью защиты прав пострадавших и получение ими компенсации.

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