Эксклюзивные кадры с места пожара на строительном рынке в подмосковном Нахабино

Фото, видео: 5-tv.ru

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Огонь вспыхнул этим вечером на территории вблизи Волоколамского шоссе.

В подмосковном Нахабино произошел крупный пожар в строительном магазине. 5-tv.ru публикует кадры мощного возгорания.

По предварительной информации, огонь охватил торговые ряды. В данный момент площадь пожара составляет 750 квадратных метров. Экстренные службы работают на месте, пока никакой информации о пострадавших людях не поступало.