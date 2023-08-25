Старовойт: скончался один раненный при обстреле Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Украинские боевики атаковали сегодня деревню Елизаветовка Глушковского района.

Мужчина, раненный при обстреле украинскими боевиками деревни Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, умер в больнице. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В сообщении также сказано, что пострадавшего отправили в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, врачи пытались сделать все возможное, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в МИД РФ жестко отреагировали на атаку киевского режима на ж/д вокзал в Курске.