Владимир Путин наградил Сергея Никоненко орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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На счету народного артиста РСФСР свыше 200 актерских работ в телесериалах и кино, а также 20 режиссерских.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР Сергея Никоненко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ президента размещен на официальном портале.

Из документа следует, что артист получил награждение за вклад в развитие кинематографа, культуры и искусства. Сергей Никоненко снялся в 200 кино и сериалах, а также срежиссировал порядка 20 работ.

Самыми известными проектами считаются «Хождение по мукам», «Герой нашего времени» и «Сталинград».