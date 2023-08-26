В Норвегии убили оленей, чтобы не платить деньги России

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Скандинавы должны выплатить РФ компенсацию за причиненный вред природе.

Даже животные ищут себе более хорошие условия для жизни. Вот и олени предпочли эмигрировать из Норвегии в Россию. Правда, за это скандинавы должны выплатить России кругленькую сумму, а именно более четырех миллионов долларов. Такой расклад им не понравился. Поэтому норвежцы предпочли убить вернувшихся на Родину оленей.

Из их страны в РФ уже ушло 42 оленя-беженца. За каждое животное, которое предпочло Норвегии бескрайние просторы России, скандинавы должны 4700 долларов. Но на этом еще не все. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Известно, что животные выбрали в качестве пастбище заповедник «Пасвик» в Мурманской области. Из-за того, что олени прибывали там, Норвегии придется отдать России еще 4,4 миллиона рублей.

Но с вернувшимися на Родину животными скандинавы решили обойтись самым суровым способом. Они испугались, что олени захотят снова уйти в Россию за лучшей жизнью. И поэтому им показалось хорошей идеей забить бедных животных. Лишь бы не выплачивать деньги России за причиненный вред природе.

«Вернувшихся животных с тех пор забили из-за опасений, что они могут вернуться в Россию», — отметило агентство.

Сейчас в Норвегии восстанавливают полуразрушенный забор вдоль границы с Россией, чтобы впредь животные не покидали страну.

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