СК изъял «черные ящики» с места крушения самолета Пригожина
Фото: Reuters / Marina Lystseva
На месте падения воздушного судна было обнаружено десять погибших.
Следственный Комитет России продолжает расследовать дело о крушении самолета в Тверской области. На месте падения воздушного судна было обнаружено десять погибших. В данный момент, чтобы идентифицировать их личности, проводятся все необходимые генетические экспертизы.
СК изъял с места крушения бортовые самописцы, дальнейший осмотр продолжается, изымается вся документация с судна. Все возможные версии будут тщательно проверены.
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