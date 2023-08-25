Певца Лиама Пейна из группы One Direction госпитализировали с почечной инфекцией

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen

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Артисту пришлось отменить свои концерты в Южной Америке? Перенесут ли тур?

Певец и член группы One Direction Лиам Пейн рассказал, что он борется с серьезными проблемами со здоровьем. Он отметил, что таких трудностей и врагу не пожелаешь. Из-за плохого самочувствия ему пришлось отменить предстоящий тур.

Артист опубликовал видео в своем личном блоге, в котором он обратился к фанатам. Он с тяжестью на сердце сообщил, что его предстоящий тур по Южной Америке придется отложить из-за серьезной почечной инфекции.

«На прошлой неделе я находился в больнице с серьезной инфекцией почек, этого я никому не пожелаю. Врачи предписали мне сейчас отдохнуть и выздороветь», — признался музыкант.

Лиам Пейн добавил, что ему очень жаль фанатов, которые купили билет и собирались прийти на концерт. Сейчас артист и его команда пытаются подобрать новые даты, а также возвращают деньги.

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