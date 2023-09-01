Кочевники от искусства: театр имени Пушкина открыл 74-й сезон вне родных стен

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Двери родного театра обещают открыть к ноябрю, а пока труппа выступает на дружественных сценах и гастролирует по стране.

Московский драматический театр имени Пушкина открыл 74-й сезон. Традиционный сбор труппы провели в Итальянском дворике Пушкинского музея.

«Сегодня мы проводим наш традиционный сбор труппы в очень необычном, торжественном и красивом месте. Очень приятно, что имя Пушкина открывает нам двери в такие красивые здания. <…> Конечно, Музей изобразительных искусств имени Пушкина — это культурный символ столицы и нашей страны», — отметил со сцены художественный руководитель театра Евгений Писарев.

Началось открытие с поздравления сотрудников театра — Игоря Теплова и Екатерину Рогачкову поздравили с пополнением в семье, Андрея Кузичева — с присвоением ему звания «Почетного деятеля искусств города Москвы». Ровно 20 лет назад пришли служить театру Алексей Воропанов, Александр Матросов, Ирина Царенко и Александр Урсуляк, и уже как 30 лет трудятся Андрей Сухов и Константин Похмелов, с чем и поздравили актеров. А старожилой является Инна Кара-Моско, уже целых 50 лет она одаривает зрителей Московского драматического театра имени Пушкина своим талантом.

«Конечно, 20, 30, и что там говорить про 50 лет работы в театре, в наше время, время искушений, — это все-таки больше, чем просто цифры. Вообще стаж работы в театре, конечно, сильно отличается от любого другого профессионального стажа. Все-таки мы занимаемся делом, которое по сути эфемерно. <…> И ничего от нас не останется, ничего, кроме воспоминаний. Никаких вещественных доказательств — ни домов, ни скульптур, ни картин, ни нот», — отметил Евгений Писарев.

Художественный руководитель объявил труппе планы на сезон. Поскольку само здание театра закрыто на ремонт ориентировочно до ноября этого года, первый спектакль сезона «Заповедник» режиссера Игоря Теплова состоится 26 августа на сцене Государственного академического театра имени Вахтангова. Помимо этого, на сцене сыграют такие постановки как «Влюбленный Шекспир», «Ложные признания», «Мадам Рубинштейн», «Зойкина квартира».

Центральный академический театр Российской Армии также приютит кочующий коллектив: там можно будет посмотреть такие постановки как «Красавец мужчина», «Семейка Краузе», «Влюбленный Шекспир» и «Женитьба Фигаро». А в Российском академическом молодежном театре будет показан спектакль «Барабаны в ночи».

К тому же, из-за ремонтных работ актеров ожидает плотный гастрольный график по городам России, включая Санкт-Петербург, Петрозаводск, Астрахань, Сургут, Саратов, Новосибирск, Казань и другие.

«В регионах очень теплая публика, очень нуждающаяся публика. Это всегда очень теплый прием, и я всегда с большой радостью еду на гастроли», — отметила ведущая актриса театра Александра Урсуляк.

Спектакль «Космос» режиссера Игоря Теплова будет показан первым уже в родных стенах Театра имени Пушкина на Тверском бульваре. Главную роль сыграет актриса Виктория Исакова.

«Комедия о русской жизни. Такая высокая настоящая комедия современная и очень-очень смешная», — отметил Теплов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анатолий Шульев стал главным режиссером Театра имени Вахтангова.