Владимир Путин провел заседание Совета безопасности: главное

Фото, видео: Михаил Климентьев / ТАСС; 5-tv.ru

Президент также поручил Министерству экономического развития координировать внешнеэкономические связи регионов России.

Владимир Путин провел сегодня заседание Совета безопасности. Президент также поручил Министерству экономического развития координировать внешнеэкономические связи регионов России.

Указ опубликован на портале правовой информации. К примеру, теперь ведомство будет продвигать интересы субъектов на международном уровне.