Дания вводит запрет на сожжение Корана на законодательном уровне

Фото: © РИА Новости / Мурад Оруджев; 5-tv.ru

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За подобное публичное оскорбление чувств верующих нарушителям будет грозить уголовная ответственность.

В Дании на законодательном уровне запретят сожжение Корана. Как сообщили в пресс-службе юстиции страны, правительство планирует разработать законопроект, который будет предусматривать уголовную ответственность.

В заявлении пресс-службы указано, что наказываться будет не только сожжение Корана, но также сожжение Библии. Любое публичное оскорбление религиозных чувств верующих будет нести за собой уголовную ответственность.

«Мы видели много сожжений Корана в Дании. Это издевательские действия, которые наносят ущерб безопасности датчан как за границей, так и дома», — заявил датский министр юстиции Петер Хуммельгаард.

Законопроект отправят на публичные слушания в течение месяца, а на рассмотрение он будет внесен, предположительно, уже в первую неделю предстоящего парламентского года.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Венесуэлы осудил отсутствие реакции в Европе на акции по сожжению Корана.