Экскаватор провалился в яму в столичном районе Дорогомилово

Фото, видео: 5-tv.ru

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Предварительно, в районе места происшествия находится бомбоубежище.

На Большой Догоромиловской улице в Москве экскаватор провалился в яму. Кадры с обрушением фундамента и падением машины оказались в распоряжении 5-tv.ru. На видео в процессе работы экскватор наклоняется в бок и падает прямо в яму.

По информации источника, на месте проходит стройка бизнес-центра. Также, по предварительной информации, рядом с этим местом находится бомбоубежище.

Известно, что пострадавших в результате обвала старого фундамента и падения экскаватора нет. Землеройная машина провалилась в яму примерно на три метра в глубину.

К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на стройке в Москве обнаружили «зубы динозавра».