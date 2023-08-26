Секреты режиссеров: сколько дублей требуется на поцелуй в кино

Режиссер Богуславский: один дубль с поцелуем может длиться минуту

Фото: Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

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Что же происходит за кадром съемок откровенных сцен?

Известные режиссеры приоткрыли завесу тайны любителям кино. О том, что происходит за кадром во время съемок откровенных сцен и сколько дублей может уйти на один поцелуй, сообщает издание РИА Новости.

Знаменитый режиссер Александр Богуславский, работавший над картиной «Сквозь время» заявил, что дубль может длиться минуту, но для конечного варианта отбираются секунды — самые лучшие фрагменты.

«Я достаточно хладнокровно отношусь к поцелуям на съемочной площадке и заставляю актеров целоваться намного дольше, чем нужно в первом дубле, чтобы они привыкли друг к другу. И дальше все идет как по маслу», — объясняет Богуславский.

В практике опытного режиссера имели место и случаи недовольства со стороны актеров. А точнее, актрис.

«Подходили и говорили, что им не нравится идея целоваться с партнером по фильму, но прямых отказов не было. Это же сценарий, все на него соглашались. Если мне актриса нравится, то я прошу актера делать это без языка», — шутит Александр.

Тем не менее, по словам Богуславского обычно с этим не возникает никаких сложностей: актеры привыкают друг к другу и даже могут подружиться.

По словам режиссера, на одну сцену с поцелуем может потребоваться до 20 полноценных повторов.

«В среднем идет пять кадров на сцену и на каждый — по два-четыре дубля», — рассказал актер Даниил Киселев, принимавший участие в съемках сериалов «Разрешите обратиться» и «Жена олигарха».

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