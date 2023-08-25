Истребитель США F-18 упал возле базы морской пехоты в Сан-Диего

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / ТАСС

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Однако пока нет информации о причинах катастрофы.

Американский истребитель F-18 потерпел крушение в районе города Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщает местный телеканал ABC.

Так, по данным СМИ, боевой самолет упал рано утром в районе авиабазы морской пехоты США Мирамар. О том, что стало причиной происшествия, неизвестно — власти не торопятся раскрывать все данные. Кроме того, нет информации и о том, сколько человек могло находиться на борту.

По информации телеканала, истребитель выполнял тренировочный полет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США во время авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился истребитель МиГ-23.