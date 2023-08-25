В Турции хотят исключить алкоголь из системы all inclusive в отелях

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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С чем связано такое решение? И как тогда изменятся цены на отдых?

Власти Турции задумались об исключении алкоголя из системы all inclusive в отелях. Как пишет Turizm Guncel, таким образом сотрудники туристической отрасли страны пытаются сделать лучше для туристов, чтобы снизить общую цену на отдых.

Именно на алкоголь у отельеров уходит больше всего денег, поэтому, по словам гендиректора туроператора Bentour Дениза Угур, снизить расходы можно исключением спиртного из all inclusive. Однако о полном исключении никто не говорит — туристы смогут включить алкоголь в свой тур как «дополнительный пакет».

Снизить цены, отметил Угур, необходимо в первую очередь для семей, которые захотят отдохнуть в Турции, чтобы курорт стал более доступным. Также предложение связано с вводом высокого налога на алкогольные напитки в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что туры в Турцию сильно подешевели перед 1 сентября.