Глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве

Фото: AHMED JALIL / ТАСС

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Это первый визит дипломата на Украину после вступления в должность.

Глава МИД Турции Хакан Фидан постетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает турецкое ведомство.

«Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

К слову, это первый визит Фидана на Украину после вступления в должность.

Прежде стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. По предварительной информации, встреча двух лидеров может состояться уже 4 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган может приехать в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки.