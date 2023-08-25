Глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве
Фото: AHMED JALIL / ТАСС
Это первый визит дипломата на Украину после вступления в должность.
Глава МИД Турции Хакан Фидан постетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает турецкое ведомство.
«Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.
К слову, это первый визит Фидана на Украину после вступления в должность.
Прежде стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. По предварительной информации, встреча двух лидеров может состояться уже 4 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган может приехать в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки.