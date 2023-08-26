«Мозг не будет перегружен»: как избежать стресса на любимой работе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; Личный архив Ирины Старжинской; 5-tv.ru

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Есть методы, которые помогут пребывать в спокойствии на протяжении трудового дня.

Почти каждый человек сталкивается со стрессом в той или иной степени. Он поджидает нас повсюду — дома, на улице, в транспорте и, конечно же, на работе.

Так, ООН считает тревожность на рабочем месте «чумой XXI века». Стресс — это реакция человеческого организма, возникающая в ответ на действие раздражителя.

Когда личность постоянно подвержена стрессовым ситуациям, организм усиленно растрачивает энергию. Это приводит к быстрому эмоциональному истощению или же выгоранию.

5-tv.ru спросил у HR-специалиста Ирины Старжинской, как бороться со стрессом тем, кому нравится их работа. По мнению эксперта, наилучшая формула спокойствия — это грамотное планирование дня, а также объективная оценка задач от руководителя.

«Не стоит поддаваться жестким дедлайнам. Сейчас мир такой, что одна позиция совмещает в себе нескольких функций», — говорит она.

Специалист отметила, что в нынешних реалиях из-за непосильного объема информации у многих людей случается эмоциональное выгорание. Поэтому этот объем необходимо контролировать, в том числе уточняя у начальства, какая из задач приоритетней.

Например, можно попросить переставить приоритеты, объясняет Старжинская. То есть каждый раз нужно отстаивать свои «профессиональные границы» — такой метод позволит в дальнейшем не выгорать.

Также хорошей привычкой станет в конце каждого часа делать небольшой перерыв. Например, он может длиться пять или десять минут.

«Просто отключиться. Выйти на свежий воздух, из всех чатов. За пять минут ничего не случится, даже, если поступали звонки или какие-то важные сообщения. Потом успеется перезвонить или ответить на них», — констатирует Старжинская.

Самым банальным, но действенным способом может оказаться сон. Он необходим человеку — если работник не высыпается, то это переводится в стресс.

«Еще одна позиция, которую стоит придерживаться. Дома мы разговариваем про дом. <…> За порогом своего дома мы оставляем работу. И за порогом офиса мы оставляем дом, по возможности. Тогда наш мозг не будет перегружен и не станет так сильно страдать», — подытожила эксперт.

К слову, отталкиваясь от своего опыта, специалист рассказала, что зачастую выгорание на работе начинается с недостатка коммуникации с командой коллектива. Например, если человек любит то, чем он занимается, но не понимает, в чем конкретно его функция и значимость в обществе, это также приводит к опустошению.

В этом случае руководителям стоит больше общаться с подчиненными, раскрывать их путь, а также благодарить и получать обратную связь. А сотрудникам следует спокойно и открыто запрашивать информацию от начальства.

«Чтобы была максимальная уверенность в том, что я есть, что будет завтра и для чего я здесь, в этой команде», — подытожила Старжинская.

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