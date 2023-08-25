«В серой зоне»: Балицкий рассказал о ситуации в Работино

Балицкий: пункт Работино в серой зоне, ВСУ там нет

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Там часто фиксируют ожесточенные бои. Какая обстановка в населенном пункте сейчас?

В последнее время внимание в зоне спецоперации приковано в населенному пункту Работино. О ситуации там рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире одного из федеральных каналов.

По его словам, там часто фиксируют ожесточенные бои.

«Этот разрушенный населенный пункт находится в серой зоне. Наши войска и войска противника не остаются в этом населенном пункте, потому что, если там оставаться, попадают под прицельный артиллерийский обстрел», — сказал Балицкий.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что темпы так называемого контрнаступления украинских боевиков медленнее, чем предполагали его организаторы.