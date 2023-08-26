«Меняется идентичность»: почему люди бросают все и селятся в лесах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Gerhard; Личный архив Алексея Боброва; 5-tv.ru

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Что должно произойти, чтобы человек оставил прежнюю жизнь позади?

Недавно двое туристов обнаружили «человека-волка» в Германии. «Оборотень» попался на глаза людям во время прогулки в горах Гарц.

Местные объяснили, что он уже давно отстранился от цивилизации и ушел жить в леса. Врач-психиатр Алексей Бобров рассказал 5-tv.ru, с чем может быть связан такой образ жизни.

«Первая — психическое расстройство. Так называемое диссоциативное состояние, когда у человека меняется идентичность. Это довольно редкое состояние. Раньше оно часто встречались, но сейчас из-за культурного уровня все реже и реже», — отметил специалист.

Эксперт рассказал, что второй причиной может быть определенный жизненный кризис — например, состояние при котором человек теряет смысл своего существования. Чаще всего люди сталкиваются с этим из-за тех или иных накопительных проблем или неудовлетворенности в семейных отношениях.

«В основе этого лежит кризис ценностей, который часто сопряжен с изменениями нашего социального бытия, который иногда настолько резко меняется, что люди оказываются не готовыми принять этих изменений, которые происходят», — объяснил врач.

В кризисном состоянии человек начинает искать выход, чтобы изменить внешние обстоятельства. Каждый видит разные способы выбраться из таких ситуаций. Кто-то меняет место жительства, другие уходят из семьи, а третьи увольняются с работы. Но есть люди, у которых ценностные установки меняются или их вовсе не было изначально. Им легче отправиться жить в леса или горы. Они осознано выбирают для себя своеобразную форму дауншифтинга.

Специалист отметил, что тенденция сменить жизненные обстоятельства возникает у многих людей. Просто у каждого она проявляется в разной степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в лесах Германии сфотографировали обнаженного человека-волка.