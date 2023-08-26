Что это значит? Любопытную деталь заметили на похоронившей мужа Вере Алентовой
Алентова носит обручальное кольцо спустя два года после смерти Меньшова
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Знаменитость бережно хранит память о покойном супруге.
С момента смерти Владимира Меньшова прошло два года, а его вдова актриса Вера Алентова все еще не смирилась с уходом режиссера. Знаменитость, судя по всему, бережно хранит память о муже.
Любопытную деталь в образе 81-летней звезды СССР заметили на мероприятии в Москве 25 августа. Перед коллегами Алентова предстала с обручальным кольцом на пальце, сообщает Woman.ru.
В свое время это украшение Меньшов подарил супруге в знак преданности чувствам. Даже после смерти дорогого сердцу человека звезда так и не решилась расстаться с кольцом, продолжая надевать его на светские выходы.
С актерами похоронившая мужа знаменитость общалась свободно и улыбалась. Хотя еще недавно она подчеркивала: чтобы вернуться к привычной жизни, ей потребовались время и усилия.
«Первый новый год был без Володи, второй тоже без него отметила. Тяжело говорить на эту тему, очень сложно, давайте пока не будем», — просила она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алентова сильно исхудала на фоне смерти режиссера Меньшова.