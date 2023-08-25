«Важны принципы»: Юлиана Караулова рассказала, что думает об официальном браке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица вспомнила, как сама оформляла отношения со своим супругом.

Юлиана Караулова провела церемонию бракосочетания в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума. Звезда рассказала 5-tv.ru, что она думает про официальное оформление отношений и вспомнила, как сама пошла в ЗАГС.

Певица призналась, что регистрировать брак было по-настоящему волнительно, а еще очень ответственно. Тем более, в качестве регистратора она предстала первый и, как сама подозревает, последний раз.

«Эмоции зашкаливают! Это очень здорово! Я даже расплакалась, сдерживалась, но слезы, честно говоря, проступили. Потому что, когда ты видишь, как волнуется невеста, как у нее стоят слезы, как волнуется жених, у них трясутся руки… Все это действительно так важно, так трогательно! Они надевают друг другу кольца, рядом рыдает мама… Невозможно не поддаться этому эмоциональному всплеску, и меня тоже накрыло этой волной», — признается звезда.

Караулова также высказалась по поводу того, стоит ли оформлять отношения официально. По ее мнению, все это — сугубо индивидуально и зависит от конкретного человека, его принципов, идеалов и того, чего он хочет. А самое главное в отношениях, по мнению певицы, это то, чтобы люди были счастливы и им было хорошо вместе.

Юлиана также рассказала о том, как сама стала законной женой саунд-продюсера Андрея Чернова. По ее словам, пышной свадьбы у них не было, только регистрация.

«Вначале расстраивалась. Мы планировали провести свадьбу позже, но руки не дошли. Но не жалею. Возможно, когда-нибудь мы сделаем какой-нибудь красивый юбилей и все-таки отыграем эту самую свадьбу с кучей гостей», — делится планами певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлианна Караулова выступила на «Алых Парусах».