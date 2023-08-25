«Не хотела говорить»: дочь Брюса Уиллиса впервые раскрыла свой страшный диагноз
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о борьбе с анорексией
Фото: www.globallookpress.com / face to face
Наследница звезды рассказала о тяжелом расстройстве, которое она скрывала четыре года.
Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис опубликовала в сети первые снимки после четырех лет борьбы с анорексией. Она отметила, что наблюдалась в стационаре в Малибу.
Годами наследница звездной пары пыталась справиться с расстройством пищевого поведения и депрессией. В настоящее время ей 29 лет.
Первые снимки дочери актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур после четырех лет борьбы с анорексией.
«Последние четыре года я страдала нервной анорексией, о которой не хотела говорить. Посмотрите на мое здоровое тело!» — говорит Таллула.
Подписчики активно поддержали девушку в комментариях.
«Это очень важно. Спасибо за честность в этой теме. Многие должны знать, что от этого заболевания можно вылечиться и жить полноценной жизнью», — написали пользователи сети.
Известно, что Мур и Уиллис были вместе до 1998 года, а в 2000-м они развелись. Пара познакомилась на премьере фильма «Слежка», у них родились три дочери.
Ранее 5-tv.ru писал, что жених сбежал от дочери Уиллиса, узнав о диагнозе будущего тестя.
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