«Не хотела говорить»: дочь Брюса Уиллиса впервые раскрыла свой страшный диагноз

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Наследница звезды рассказала о тяжелом расстройстве, которое она скрывала четыре года.

Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис опубликовала в сети первые снимки после четырех лет борьбы с анорексией. Она отметила, что наблюдалась в стационаре в Малибу.

Годами наследница звездной пары пыталась справиться с расстройством пищевого поведения и депрессией. В настоящее время ей 29 лет.

Первые снимки дочери актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур после четырех лет борьбы с анорексией. Фото: Instagram* / Buuski

«Последние четыре года я страдала нервной анорексией, о которой не хотела говорить. Посмотрите на мое здоровое тело!» — говорит Таллула.

Подписчики активно поддержали девушку в комментариях.

«Это очень важно. Спасибо за честность в этой теме. Многие должны знать, что от этого заболевания можно вылечиться и жить полноценной жизнью», — написали пользователи сети.

Известно, что Мур и Уиллис были вместе до 1998 года, а в 2000-м они развелись. Пара познакомилась на премьере фильма «Слежка», у них родились три дочери.

Ранее 5-tv.ru писал, что жених сбежал от дочери Уиллиса, узнав о диагнозе будущего тестя.

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