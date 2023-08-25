Путин предложил обсудить на Совбезе поддержку граждан за рубежом

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Мероприятие проходило в Кремле.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 августа, провел оперативное совещание с членами Совбеза. Мероприятие проходило в Кремле.

В начале собрания российский лидер предложил обсудить поддержку граждан за рубежом.

«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле побывали особенные гости — это экипаж того самого легендарного танка «Алеша», который в одиночку разбил целую колонну вражеской техники ВСУ.