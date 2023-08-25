Песков: спецоперация будет продолжаться, несмотря на атаки ВСУ на Москву
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Фото: www.globallookpress.com / Denis Bocharov
В Кремле также отметили эффективную работу ПВО в столице.
В Кремле прокомментировали атаки киевского режима на объекты в Москве при помощи дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что наша система противовоздушной обороны (ПВО) работает эффективно.
«Эта активность была и ранее», — добавил представитель Кремля.
Он также отметил, что такая террористическая деятельность имеет цель атаковать жилые объекты. Несмотря на это, России будет продолжать выполнение задач спецоперации.
«Специальная военная операция будет продолжаться с тем, чтобы исключить такую террористическую деятельность», — указал Песков.
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