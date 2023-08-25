В Кремле назвали проведение саммита БРИКС успешным

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Мероприятие проходило в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проведение пятнадцатого саммита БРИКС успешным. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«БРИКС — это главное, чрезвычайно успешный саммит, и, конечно же, принята вторая Йоханнесбургская декларация, важный документ», — указал Песков.

Пятнадцатый саммит БРИКС, прошедший в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, считают «переломным моментом» в мировой политике. По его итогам свое желание вступить в объединение выразили порядка 30 государств, среди которых Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия.

Еще в начале августа в Кремле отмечали, что расширение союза будет содействовать развитию данной организации.

Ранее 5-tv.ru писал, как расширение БРИКС повлияет на Евросоюз.