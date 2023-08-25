Любовь зла: слесарь отдал 1,6 миллиона рублей интернет-колдунье, чтобы вернуть бывшую

Слесарь из Москвы отдал 1,6 миллиона рублей колдунье, чтобы вернуть любимую

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG

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В деле уже разбирается полиция.

Московская интернет-колдунья «обула» столичного слесаря на 1,6 миллиона рублей из-за бывшей девушки. Обратившийся к мошеннице молодой человек остался и без денег, и без любимой.

Как стало известно 5-tv.ru, в начале года горе-любовник познакомился с жительницей Минска в онлайн-игре. Общение быстро переросло в отношения, а личная встреча только подтвердила истинность симпатии. Однако в конце июня девушка внезапно ошарашила молодого человека известием о расставании.

Не сумев самостоятельно выяснить причину разрыва, 26-летний слесарь отправился к колдунье. Последняя с порога сообщила: девушку приворожил кто-то другой. Наивный клиент, в надежде спасти и вернуть возлюбленную, согласился оплатить услуги ведуньи. Больше накопленных средств москвич не увидел.

«Достаточно быстро он понял, что стал жертвой мошенницы и обратился в полицию», — поделился деталями источник.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

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