Любовь зла: слесарь отдал 1,6 миллиона рублей интернет-колдунье, чтобы вернуть бывшую
Слесарь из Москвы отдал 1,6 миллиона рублей колдунье, чтобы вернуть любимую
Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG
В деле уже разбирается полиция.
Московская интернет-колдунья «обула» столичного слесаря на 1,6 миллиона рублей из-за бывшей девушки. Обратившийся к мошеннице молодой человек остался и без денег, и без любимой.
Как стало известно 5-tv.ru, в начале года горе-любовник познакомился с жительницей Минска в онлайн-игре. Общение быстро переросло в отношения, а личная встреча только подтвердила истинность симпатии. Однако в конце июня девушка внезапно ошарашила молодого человека известием о расставании.
Не сумев самостоятельно выяснить причину разрыва, 26-летний слесарь отправился к колдунье. Последняя с порога сообщила: девушку приворожил кто-то другой. Наивный клиент, в надежде спасти и вернуть возлюбленную, согласился оплатить услуги ведуньи. Больше накопленных средств москвич не увидел.
«Достаточно быстро он понял, что стал жертвой мошенницы и обратился в полицию», — поделился деталями источник.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru писал как «колдунья-сероглазка» сняла порчу с пенсионерки за 130 тысяч рублей.