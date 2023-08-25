Греция расторгнет контракт с Россией на обслуживание ЗРК

Pronews.gr: Греция расторгнет контракт с РФ на техобслуживание ЗРК «Тор» и «Оса»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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Речь идет о комплексах «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

Греция решила расторгнуть контракт с Россией на техническую поддержку и обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Об этом пишет издание pronews.gr.

По данным источника, правительство отказывается от сотрудничества без дальнейшего продления договора. Что заставило Грецию пойти на такой шаг — неизвестно. Секретный документ, просочившийся через парламент, вскоре был удален из публичного доступа.

«Сейчас идет обратный отсчет времени до полного вывода ЗРК из строя», — написал автор статьи.

У российских войск между тем еще остаются необходимые запчасти. В арсенале российской армии числятся 21 «Тор-М1» и 38 «Оса-АКМ». Комплексы считаются эффективным средством борьбы на фронте — с их помощью военнослужащие уничтожают воздушные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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