Возвращение блудного принца: почему Гарри задумался о поездке на родину

Фото: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu

Читайте нас в: Дзен Новости

Приедет ли герцог Сассекский в Лондон этой осенью?

Принц Гарри давно находится в конфликте с королевской семьей Британии — он даже переехал жить в США. Однако, как пишет издание dni.ru со ссылкой на зарубежные СМИ, в ближайшее время герцог Сассекский может вернуться назад.

По информации источников, он планирует поехать на родину, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном годовщине смерти своей бабушки. Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года.

При этом, отмечает издание, принц приедет всего на несколько дней без жены и детей. Он также не собирается возобновлять общение с отцом Карлом III и братом принцем Уильямом. Со своей стороны, они также не горят желанием коммуницировать с ним на фоне череды скандалов. При этом стоит отметить, что, по информации таблоидов, неурядицы проникли и в личную жизнь принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маркл заметили в кругу друзей без обручального кольца.