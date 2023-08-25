Без сахара и алкоголя: склонная к полноте Бородина показала свою фигуру

Бородина показала, как выглядит в открытом купальнике на отдыхе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Новое фото в купальнике звезда выложила в социальных сетях.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала новое фото в социальных сетях, на котором продемонстрировала свою потрясающую фигуру. Как пишет издание utro.ru, несмотря на то, что звезда склонна к полноте, ей всегда удается выглядеть безупречно.

Сейчас Бородина отправилась на отдых вместе со своими дочками: 14-летней Марусей и семилетней Теоной. Она с радостью делится снимками с курорта.

На последнем фото звезда предстала в открытом купальнике цвета хаки и бейсболке в тон. Поклонники тут же по достоинству оценили фигуру знаменитости, отметив, что ее по праву можно назвать идеальной.

По словам Бородиной, чтобы добиться такого результата, ей пришлось отказаться от хлеба, сахара и алкоголя. А еще — рано вставать и заниматься в спортзале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина поругалась с поклонниками из-за дочерей.