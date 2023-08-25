«Убила их намеренно»: что писала в дневнике медсестра-душегубка из Британии

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Что удалось выяснить правоохранителям?

Британская медсестра Люси Летби, с 2015 по 2016 год убивавшая новорожденных детей в больницах Честера и Ливерпуля, вела дневник, в котором отмечала даты преступлений. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, преступница подписывала буквами LO дни убийств и покушений. Полиция также обнаружила ее записки, которые проливают свет на причины ее чудовищных поступков.

«Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хорошая. У меня никогда не будет детей, я не выйду замуж и не узнаю, что такое семья», — писала она.

Следствие полагает, что Летби причинила вред как минимум 30 младенцам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что история с медсестрой-убийцей, зверски расправившейся с семью младенцами, ошарашила весь мир. Одни требовали для осужденной смертной казни, другие все еще настаивают на помиловании.