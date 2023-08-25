«Член семьи»: Бритни Спирс показала фанатам нового питомца

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

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Поп-звезда сняла на камеру своего маленького «воспитанника».

Певица Бритни Спирс приобрела нового щенка после того, как ее экс-возлюбленный тренер Сэм Асгари после развода отнял у звезды свой подарок — добермана Поршу.

Знаменитость была сильно расстроена решением Асгари. Она надеется через суд вернуть собаку, подаренную ей на годовщину свадьбы.

Видимо, исполнительница постепенно оправляется от внезапной потери любимого питомца. Стало известно, что Бритни уже завела новую собаку — щенка белоснежной мальтийской болонки, назвав ее Сноу.

В переводе с английского имя звучит как Снежок. Певица сняла на камеру маленького Сноу для поклонников и выложила ролик в сеть.

«Представляю вам Сноу! Новый член нашей семьи. Хочу вам показать, какая она крошечная. Сноу, скажи „привет“», —радуется знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Спирс засняли на свидании с незнакомцем.

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