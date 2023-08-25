Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте в Петербурге

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Читайте нас в: Дзен Новости

Прежде стало известно о ее этапировании.

Арест Дарье Треповой*, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, продлен до 2 декабря. Решение вынесено Басманный судом Москвы.

Заседания проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Следователь сегодня просил закрыть процесс по причине того, что предварительное следствие в отношении соучастников продолжается, что может неблагоприятно сказаться на ходе расследования. Трепова также поддержала ходатайство о закрытии.

Прежде источник 5-tv.ru сообщал об этапировании Треповой* из Москвы в СИЗО-3 Петербурга.

Взрыв прогремел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Гостья вечера Дарья Трепова* вручила ему статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник полиции Иван Рыбин собирал информацию о семье Дарьи Дугиной.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.