Грязевые потоки хлынули по улицам городов в Приморье на фоне проливных дождей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Коммунальщики не успевают откачивать воду, ливневки не справляются.

Проливные дожди вновь обрушились на Приморье. За несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков.

Коммунальщики не успевают откачивать воду, ливневки не справляются. Шквалистый ветер сносит все на своем пути.

Суда спасаются от шторма в открытом море. Одну из яхт увести от берега не успели — ее выбросило на скалы, корпус и мачты разбиты.

Ураган повредил линии электропередачи. Без света во Владивостоке остались около 70 тысяч человек.

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе будет бушевать весь день. С затопленных улиц передает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощнейшие дожди вновь обрушились на Приморье.