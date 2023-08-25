Россиян предупредили о новой схеме мошенников после повышения ключевой ставки

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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После решения Центробанка злоумышленники активизировались и разработали новый метод обмана.

Мошенники придумали новую схему и теперь предлагают россиянам высокие проценты по вкладам с кешбэком от «Госуслуг» и Центробанка. Об этом сообщили сотрудники банка ВТБ.

Так, злоумышленники по телефону представляются сотрудниками «Госуслуг» и убеждают потенциальную жертву инвестировать средства ради увеличения доходности накоплений. В качестве весомого аргумента лжесотрудник рассказывает о повышении ставок и предлагает убедиться в этом лично, соединяя человека якобы с сотрудником Центробанка.

«Лжесотрудники обещают разместить средства на „безопасном“ счете и даже предоставить кешбэк с накоплений», — рассказали в ВТБ.

Новая схема позволяет мошенникам обманным путем привести к тому, что потенциальная жертва самостоятельно сообщает свои персональные данные или сразу переводит деньги на счет. Для большей убедительности в этот раз аферисты представляются сотрудниками крупных государственных структур, поэтому их звонок не вызывает подозрений у людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены соцкарт.