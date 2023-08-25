Россиян предостерегли от вовлечения в диверсии спецслужбами Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Активность преступников активизировалась с начала спецоперации.

Украинские спецслужбы в последнее время пытаются завлечь в диверсии молодежь, пожилых граждан, а также радикалов и людей с психологическими заболеваниями. Об этом предупредили в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве подчеркнули, что активность преступников активизировалась с начала спецоперации. А выбираемые ими категории групп людей не могут оценить тяжесть предлагаемых деяний.

«С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в телеграм-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о «быстром заработке», — уточнили в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Псковской области с поличным пойман мужчина, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции.