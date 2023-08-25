«Не сдавайся»: Трамп опубликовал первый за два года пост в соцсети Х после ареста

Трамп после освобождения под залог вернулся в соцсеть Х спустя два года

Фото: Reuters / LINDSAY DEDARIO

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Новая публикация уже набрала 62 миллиона просмотров.

Дональд Трамп сделал первый с 2021 года пост в социальной сети X (бывшая Twitter. — Прим. ред.) после освобождения под залог. Бывший президент США вышел из тюрьмы Атланты спустя пару часов, однако в полицейском участке сотрудники правоохранительных органов для дела сделали его снимок — магшот, фотографический портрет, который делается после ареста. Этой фотографией Трамп решил поделиться в соцсети.

«Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся!» — написал он под фотографией.

Публикация набрала 62 миллиона просмотров. Трамп всегда был активным пользователем этой соцсети, пока его не заблокировали в январе 2021 года. Кстати, Дональд Трамп стал первым главой США, которого сфотографировали при аресте.

Ранее бывшего американского лидера взяли под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прилетел добровольно. Однако пару дней назад стало известно, что Трамп договорился об освобождении под залог и уже внес 200 тысяч долларов.

Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение по четырем отдельным обвинительным актам. В начале августа бывший президент уже был задержан в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений, что привело к нападению его сторонников на Капитолий.

Несмотря на проблемы с законом, Трамп баллотируется на пост президента США в 2024 году. Он отрицает какие-либо правонарушения и считает все дела политически мотивированными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дональд Трамп может избежать тюремного заключения.