Шапша: средства ПВО уничтожили ракету С-200 над Калужской областью
Дарья Евстрахина 181 0
новость
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Инцидент случился в полпервого ночи.
Ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200 над Калужской областью. Российские силы ПВО работали в полпервого ночи в Жуковском и Малоярославецком районах города. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.