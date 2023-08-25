Превзойти лучшие дворцы: 300 лет назад Петр I показал послам Петергоф

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Та прогулка по парку длилась более четырех часов.

Петергоф отмечает необычный юбилей - ровно 300 лет назад Петр I показал гостям новую загородную резиденцию, которая появилась на южном берегу Финского залива. По замыслу императора, парковый ансамбль должен был, с одной стороны, превзойти лучшие дворцы Европы, а с другой — стать триумфальным памятником успешного завершения борьбы России за выход к Балтийскому морю.

«Эти земли — исконно русские, принадлежали Великому Новгороду, а в XVII веке отошли в состав Шведской короны. И в начале XVIII века Петр I, начав Северную войну, эти земли возвращает обратно. Через два года после окончания войны Петр впервые собирает здесь послов и лично показывает им свой парк и свою резиденцию», — говорит завотделом «Большой Дворец» ГМЗ «Петергоф» Сергей Бондарев.

Прогулка по парку у Петра I с гостями длилась более четырех часов. За это время император показал все самые значимые места Петергофа.

Самая главная достопримечательность — фонтаны, которые работали без искусственной подкачки воды — нигде в мире такого еще не было. В парке иностранцы осмотрели картины во дворце Монплезир, увидели нагорные палаты.

После экскурсии гостей ждал сытный обед. В музее до сих пор сохранилась посуда, на которой подавали блюда.

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